Сегодня в СМИ: Акцизы на бензин и ставки по ипотеке

Чек в один клик

Госдума отказалась рассматривать вызвавшее резкую критику ритейлеров предложение обязывать интернет-магазины и онлайн-сервисы по продаже билетов, бронированию отелей и услуг такси высылать своим клиентам бумажные чеки. Эта норма исключена из уже принятых в первом чтении поправок к закону "О применении контрольно-кассовой техники". Зато, как сообщает "Коммерсантъ" в законопроекте пока остается другое спорное требование – в онлайн-режиме передавать информацию о расчетах налоговым органам.

По подсчетам АКИТ, онлайн-фискализация потребует от крупного ритейлера с разветвленной сетью и годовым оборотом свыше 2 млрд руб. инвестировать в дополнительное оборудование и софт от 20 миллионов до 150 миллионов рублей.

В ФСКН совмещали полезное с приятным

Прокуратура Свердловской области выявила массовые нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности регионального управления ФСКН. Как сообщает "Коммерсантъ", около 100 сотрудников Госнаркоконтроля скрыли данные о своих доходах и имуществе, а госслужбу совмещали с работой в коммерческих организациях. По итогам проверки около 80 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. В ФСКН считают, что нарушения связаны с человеческим фактором.

Кроме того, прокуроры выявили и неэффективное расходование бюджетных средств. Например, начальник отдела кадров, которому ранее объявлялось о неполном служебном соответствии, был премирован в размере 350 тысяч рублей за добросовестную работу, а заместителю этого отдела выписана премия 317 тысяч рублей за достижения в работе через полтора месяца после выхода из декретного отпуска.

Покупатели стали меньше ходить в магазины

Доля экономящих на основных продуктах людей в январе – марте 2016 года осталась той же, что и в IV квартале 2015 года, – 70 процентов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на обзор "Сбербанк CIB" "Потребительский индекс Иванова". Сам индекс незначительно вырос: с минус 24 процентов в IV квартале 2015 года до минус 22 процентов. Похоже, потребители закончили корректировку своих бюджетов, полагают аналитики.

Нормализация заметна и по частоте походов в магазины, свидетельствуют данные "Сбербанк CIB". Переходя в режим экономии в начале 2015 года, потребители резко увеличили число сетей, в которых они делают покупки (до 2,9 в неделю во II квартале 2015 года): искали дешевые товары и скидки. Во втором полугодии число сетей снизилось до 2,4, а в январе – марте 2016 года вернулось к 2,2 в неделю, меньше, чем в 2014 году.

Москва построит на кольцевой железной дороге офисы, магазины, отели и жилье

Только на восьми ТПУ в составе МКЖД предполагается коммерческая составляющая, сообщают "Ведомости" со ссылкой на вице-мэра Москвы Максима Ликсутова. Это – Владыкино, Ботанический сад, Ярославская, Новохохловская, Варшавское шоссе, Новопесчаная, Николаевская и Сити. Всего на МКЖД будет 31 ТПУ, из них 23 – с пересадкой на другие виды транспорта. Каждый ТПУ состоит из технологической части и коммерческой.

На этих восьми ТПУ планируется построить около 742 500 квадратных метров недвижимости: торговые площади, офисы, отели, паркинги и жилье. Это гораздо скромнее первоначальных планов: в 2013 году МКЖД представила проекты ТПУ общей площадью около 1,5 миллионов квадратных метров. Самым крупным пересадочным узлом станет Новопесчаная (242 640 квадратных метров на северо-западе Москвы).

Работодатели возобновили набор персонала

Кадровые агентства и сайты поиска работы отметили позитивную тенденцию: работодатели возобновили набор персонала. Как пишут "Ведомости", в кадровом агентстве "Юнити" число вакансий от московских работодателей в январе – феврале этого года выросло на 38 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рекрутинговой компании Antal Russia количество предложений работодателей увеличилось за тот же период на 15–20 процентов. В базе HeadHunter в январе – марте 2016 года число вакансий в Москве на 12 процентов превысило показатель января – марта 2015 года. Представители агентства Kelly Services отмечают, что количество вакансий в январе 2016 года по сравнению с январем 2015 года увеличилось на 20 процентов.

Рекрутеры, правда, говорят об эффекте роста с низкой базы, потому что в прошлом году прошли массовые сокращения и мало кто нанимал персонал. По их мнению, сейчас происходит лишь постепенное восстановление рынка до докризисного уровня.

Почему подешевела ипотека

За последние две недели сразу несколько крупных банков объявили о снижении процентных ставок по ипотеке на вторичном рынке. Как сообщает РБК, одним из первых о понижении процентных ставок по ипотеке сообщил ЮниКредит Банк. С 25 марта кредитная организация снизила ставки в среднем на 1,25 процентных пункта: приобрести квартиру на вторичном рынке недвижимости при первоначальном взносе от 40 процентов и сроке до 30 лет можно под 13 процентов годовых. При первоначальном взносе от 20 процентов ставка составит 13,5 процента годовых.

Одновременно с ЮниКредит Банком ставки понизил и СМП Банк. Заем на покупку жилья на первичном и вторичном рынке жилья теперь можно взять под 13,5–14 процентов годовых (ранее – под 14–15,5 процента). По словам директора департамента розничных кредитных продуктов СМП Банка Натальи Коняхиной, возможность пересмотреть процентные ставки в сторону понижения у банка появилась благодаря тому, что, во-первых, снизилась стоимость фондирования, во-вторых, ситуация на рынке стабилизировалась и банк скорректировал свою рисковую политику в соответствии с текущими изменениями. Это позволило предложить клиентам более выгодные условия кредитования.

Рубль подыграл конфетам

Французский ретейлер "Ашан" в ближайшие месяцы начнет поставки произведенных в России товаров под собственными торговыми марками (СТМ) в Италию, пишет РБК. Речь пока идет о небольших тестовых поставках шоколада и конфет. Все 16 наименований, которые "Ашан" собирается экспортировать, производятся под частными марками ретейлера "Сладкий остров", "Каждый день" и "Наша трапеза". Эти товары выпускают кондитерская фабрика "Золотая Русь" из Тульской области, "Верность качеству" из Рязанской области, "Мерлетто" из Липецкой области, "Кондитерский концерн "Черногорский" из Республики Хакасия. Поставки будут осуществляться в итальянские магазины группы Auchan.​

"Недавно мы участвовали в международной выставке, где представили нашим партнерам товары, произведенные в России, – рассказала руководитель по внешним коммуникациям "Ашан Россия" Мария Курносова. – Итальянским партнерам очень понравилась наша продуктовая линейка". Так, например, печень трески вызвала интерес у партнеров из Франции. Возможно, компания начнет экспортировать продукты из России и в другие страны.

Вот это поворот

В России появятся новые типы дорожных развязок, которые помогут снизить аварийность. Как сообщает "Российская газета", речь о машинах, которые уходят на разворот из крайнего левого ряда. Проблема назрела давно. Например, трассу Москва – Нижний Новгород в Московской и Владимирской области уже называют "дорогой смерти" именно из-за того, что при попытке водителей развернуться из левого ряда происходит масса ДТП с летальным исходом. Машины, которые едут следом, либо не успевают перестроиться правее, либо делают это крайне резко, разбивая стройный поток машин.

Предотвратить такие аварии помогло так называемое уширение дороги и обустройство грушевидных развязок, за счет чего потоки удалось развести и проблему решить. Теперь такими развязками решено обустроить и другие трассы. К тому же это вдвое дешевле, чем строительство многоуровневой эстакады.

Не кури у бензобака

Полный перенос роста акциза в розничную цену топлива приведет к росту цен на бензин на 10,4 процента, что внесет в инфляцию в 2016 году около 0,3 процентного пункта. Такие расчеты приводит Банк России в докладе о денежной кредитной политике. Среди других подакцизных товаров наиболее заметно вырастут цены на табачные изделия.

"Прогноз ЦБ РФ кажется справедливым. Повышение цен на бензин вызовет веерные повышения цен на все товары и услуги, в производстве или создании которых есть транспортная или логистическая составляющая, – цитирует "Российская газета" Романа Терехина, эксперта Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. – С повышением расходов производителя на логистику неизбежно, что компенсировать их предприниматели будут путем повышения цен на продукцию".