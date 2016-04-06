Сегодня в СМИ: Кризис вторичного рынка жилья и запуск "КВН ТВ"

Фото: m24.ru

Квартиры массового сброса

Вторичный рынок жилья в России попал под удар в связи с падением доходов населения и ростом предложения квартир в новостройках. Как сообщает "Коммерсантъ", по итогам первого квартала 2016 года в продаже оказалось почти на 30 процентов квартир больше, чем за аналогичный период 2015 года. Снижение цен в ряде регионов превышает рекордные для прошлого кризиса 10 процентов, но и это не стимулирует спрос.

Объем предложения во всех регионах растет с середины прошлого года, когда стали падать темпы поглощения на первичном и вторичном рынках, говорит руководитель аналитического отдела риэлторской компании "Этажи" Глеб Бекетов. По итогам 2015 года на региональных рынках количество сделок упало на 25–45 процентов.

Samsung обновила галактику

Samsung за первые две недели продаж в России "флагманских" смартфонов Galaxy S7 и S7 edge реализовала 20,6 тысячи устройств, что более чем в два раза превышает продажи предыдущего поколения. Это позволило Samsung потеснить Apple в сегменте премиальных смартфонов, сообщает "Коммерсантъ".

Вчера компания объявила о скидках на некоторые модели смартфонов. Глава представительства Samsung Mobile в России Аркадий Граф объяснил это тем, что видит "стабилизацию экономической ситуации в стране", а также "хорошие результаты продаж". Сейчас Galaxy S7 с 32 Гб памяти в фирменном интернет-магазине стоит 50 тысяч рублей, а Samsung S7 edge с аналогичным объемом памяти – 60 тысяч рублей.

В этом году банки могут побить прошлогодний рекорд по продаже просрочки

В I квартале банки выставили на продажу 76 миллиардов рублей плохих долгов, это на 18 процентов меньше, чем в 2015 году, ставшем рекордным для рынка цессии, сообщают "Ведомости" со ссылкой на обзор "Секвойя кредит консолидейшн". Однако размер продаваемых долгов не вернулся на докризисный уровень – в 2014 году за этот же период предложение составило 55 миллиардов рублей просроченных кредитов.

Более того, в этом году может быть побит прошлогодний рекорд, когда на продажу было выставлено 440 миллиардов рублей плохих кредитов. "Объемы плохих долгов, которые будут выставлены на продажу в этом году, будут не ниже 2015 года или несколько вырастут – проблемных долгов у банков накоплено много", – рассказывает президент "Секвойя кредит консолидейшн" Елена Докучаева.

"Яндекс.Такси" начал конкурировать с Gett за работу с юрлицами

Сервис "Яндекс.Такси" начал работать с заказами юридических лиц, сообщил его представитель. Пока услуга работает только в Москве, до конца года планирует начать работать с юрлицами еще в нескольких городах-миллионниках, сообщают "Ведомости".

По словам гендиректора сервиса Тиграна Худавердяна, у "Яндекс.Такси" уже есть предварительные договоренности "с десятками компаний" из банковской сферы, IT, медицины. С какими именно – представитель сервиса уточнить отказался. Корпоративный сегмент, по оценке "Яндекс.Такси", в таксомоторных перевозках составляет в Москве около 6 миллиардов рублей в год. В мегаполисах на заказы для юридических лиц приходится 10–15 процентов рынка такси.

"Газпром-Медиа" начинает КВН

Холдинг "Газпром-Медиа" вместе с "Александр Масляков и компания" создадут канал "КВН ТВ". Телеканал будет показывать архивные игры КВН. Право трансляций текущих соревнований останется у "Первого канала", сообщает РБК. Новый канал начнет вещание 1 июня 2016 года.

Телеканал будет показывать игры высшей и премьер-лиги КВН, фестивали в Юрмале и Сочи, программы о КВН, репортажи с мероприятий клуба, а также программы с участием звезд КВН и российского шоу-бизнеса. Текущие игры КВН сейчас показывает "Первый канал" и, как утверждает представитель АМИК, эти права останутся за ним, а "КВН ТВ" будет показывать архивные выпуски передачи. Производством нового контента будет заниматься АМИК, ему же будут принадлежать права на программы.

Игра на раздевание

Средний годовой доход 560 тысяч наиболее состоятельных российских семей (один процент от 56 миллионов домохозяйств) составил 6,9 миллиона рублей. За год он снизился на полмиллиона, или на 7 процентов, подсчитали социологи Финансового университета при правительстве РФ. А у самых малообеспеченных семей доход упал на 1–2 процента. В среднем же по стране (это уже данные Росстата) доходы россиян за прошлый год упали на 4 процента, пишет "Российская газета".

В кризис сокращается разрыв и между самими богатыми и между богатыми и бедными, рассказывает один из авторов исследования, директор департамента социологии Финансового университета Алексей Зубец. За последние годы доля доходов наиболее состоятельных семей в общих доходах населения упала на треть. Так что одним из последствий кризиса становится сокращение имущественного неравенства, считает Зубец.

Соотечественник.ру

Иностранцы, которые захотят переехать жить в Россию по программе переселения соотечественников, получат доступ к информационному ресурсу, где можно будет найти все подробности о жизни в том или ином регионе. А также возможные рабочие места, сообщает "Российская газета". Федеральная миграционная служба (ФМС России) разработала проект постановления правительства об автоматизированной информационной системе "Соотечественники". В нем есть положение, подробно расписывающее, что именно должно быть на этом портале. Документ размещен на сайте раскрытия информации госорганами.

В частности, написано, что портал должен будет содержать информацию о потребностях рынка труда на территории и перспективах трудоустройства, возможностях получения профессионального образования, в том числе дополнительного, а также о том, какая социальная поддержка оказывается переселенцам на конкретной территории, готовы ли власти на местах обеспечить соотечественников жильем. Хотя бы временным.

Последние деньги из квартиры не выметут

В мире почти треть потребителей убираются дома каждый день, а в России таковых в два раза меньше (15 процентов), показало исследование Nielsen. Большинство (40 процентов) наших соотечественников намывают полы и вытирают пыль раз в неделю, остальные убираются при необходимости – либо после бурной вечеринки, либо в определенных комнатах, пишет "Российская газета".

При этом феей чистоты в нашей стране по-прежнему остается женщина. Что уборка – дело женское, считают 55 процентов россиян. Пополам обязанности по домашней уборке делят 33 процента семей, лишь в 9 процентах семей этим занимается мужчина. При этом, например, в США заведует домохозяйством каждый третий мужчина.