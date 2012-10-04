Газета "Вечерняя Москва" празднует год с момента своего перезапуска

Городская газета "Вечерняя Москва" 4 октября отмечает год с момента своего перезапуска и ребрендинга.

Ровно год назад команда под руководством генерального директора Александра Чекшина и главного редактора Александра Куприянова провела обновление одной из старейших газет страны, находившейся в шаге от исчезновения. За свою деятельность главный редактор газеты получил премию "Медиа-менеджер России 2012"

Сейчас "Вечерняя Москва" развивается как издание, объединяющее под одним названием три печатных выпуска для разных аудиторий (утренний, деловой и вечерний), мультимедийный портал www.vmdaily.ru и студию сетевого вещания "Вечерка-ТВ". Общий тираж всех выпусков газеты превышает полтора миллиона экземпляров.

Сейчас "Вечерняя Москва" активно привлекает для создания своих материалов школьников и студентов, чтобы быть интересной и полезной молодежной аудитории. Летом 2012 года главный редактор газеты открыл школу юного журналиста "Новый фейерверк", и с этого момента часть контента для сайта и печатных выпусков готовят старшеклассники и первокурсники столичных ВУЗов.

Кроме того, "Вечерка" - участник пилотного проекта "Пресса в образовании", который сейчас успешно реализуется в 30 странах Европы, Америки и Азии. Каждую неделю редакция, включая

учеников из "Нового фейерверка" готовит тематическую вкладку и вместе с газетой доставляет ее в московские школы.

Также газета открыта SMS-портал, который помогает налаживать диалог между жителями столицы и городскими властями. Через "горячую линию" любой москвич может обратиться к столичным властям и городским службам. Специальные "дежурные по городу" из редакции "Вечерки" находят ответы на вопросы москвичей, выезжают на места событий, привлекают экспертов и представителей московских властей к решению вопросов, волнующих горожан.

