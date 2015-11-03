Отказ "Сибири" от покупки "Трансаэро" и слияние энергетических компаний

Фото: m24.ru

"Трансаэро" не взлетела и со второй попытки

Совладелец авиакомпании "Сибирь" Владислав Филев вышел из сделки по покупке контрольного пакета акций проблемной авиакомпании "Трансаэро", долг которой составляет порядка 260 миллиардов рублей. Как сообщает "Коммерсантъ", официальное объяснение почти совпадает с тем, которое в сентябре, после срыва первой попытки продать компанию, давал "Аэрофлот": не удалось собрать контрольный пакет.

Впрочем, идея господина Филева почти сразу выглядела авантюрой: против сделки были профильные ведомства, и "Трансаэро" уже лишилась и сертификата эксплуатанта, и прибыльных международных маршрутов.

Спортивный образ жира

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минздрав и Роспотребнадзор раскритиковали предложение запретить в России рекламу фастфуда и других продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жиров, сообщает "Коммерсантъ". Потери медиарынка в случае принятия законопроекта, который Госдума рассмотрит в декабре, оцениваются в 20 миллиардов рублей.

Кроме того, он может создать риски для организации в России чемпионата мира по футболу 2018 года, среди партнеров которого — Coca-Cola и McDonald's.

Небом дешевле

Walmart вслед за Amazon и Google готовится начать доставку товаров дронами. Коммерческое использование беспилотников может принести за 10 лет экономике США 82,5 миллиарда долларов, но пока на пути новой отрасли стоят госрегуляторы, сообщает РБК.

Крупнейшая в мире розничная сеть Walmart на минувшей неделе обратилась за разрешением на испытание беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые компания хочет использовать для доставки товаров заказчикам. Соответствующий запрос направлен в Федеральное авиационное управление (ФАУ) США. Walmart уже несколько месяцев тестировала аппараты в лабораторных условиях и теперь хочет провести эксперименты в открытом небе.

Китайский ответ Boeing и Airbus

Китайская корпорация Commercial Aircraft Corp. of China (COMAC) представила первый крупный пассажирский лайнер, произведенный в КНР с 1983 года, когда была закрыта программа среднемагистрального самолета Shanghai Y-10, который так и не пошел в серийное производство. Как сообщает РБК, на презентации лайнера в ангаре около шанхайского международного аэропорта Пудун присутствовали около 5 тысяч официальных лиц и других гостей.

Это первая попытка китайских авиаконструкторов закрепиться в нише узкофюзеляжных самолетов, в которой доминирует продукция двух гигантов мирового авиапрома — A320 (Airbus) и Boeing 737, а также составить конкуренцию разработке российского концерна "Иркут МС-21".

"Газпром" и Вексельберг могут вновь попытаться создать лидера российской энергетики

Несостоявшееся четыре года назад слияние "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) и "Т плюс" опять обсуждается, сообщают "Ведомости". ГЭХ ищет консультанта для "инвестиционного анализа активов "КЭС-холдинга" (сейчас "Т плюс"), анализа условий объединения активов ООО "ГЭХ" и "КЭС-холдинга" и расчета справедливых долей в объединенной компании", говорится в объявлении ГЭХ на сайте госзакупок.

Если компания объявила такую закупку, значит, интерес к слиянию действительно есть, планово или по формальным причинам такой анализ не заказывают. Но на рынке про сделку не знают. Возможно, она находится на самой ранней стадии.

НСПК обновляет программное обеспечение и этим объясняет вчерашний сбой

В понедельник утром клиенты некоторых банков не могли воспользоваться своими картами, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК), куда банки передали на обработку транзакции по картам Visa и MasterCard. "С 11.21 до 11.34 наблюдались частичные отказы в обслуживании карт некоторых банков", – цитируют представителя НСПК "Ведомости".

Он объяснил, что "нештатная ситуация" произошла во время плановых работ НСПК по обновлению программного обеспечения. И добавил, что в указанный период у держателей карт с первого раза могла не пройти операция по карте, данная ситуация не привела к списанию средств со счета.

Припечатают с гарантией

В ближайшее время начнется формирование компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на президента Федеральной нотариальной палаты России Константина Корсика.

Задача фонда - стать последней и решающей гарантией, что ошибка нотариуса не выйдет боком клиенту. Любые финансовые потери, какими бы они ни были, человеку компенсируют. Ведь за ошибки надо платить.

Не пустили за порог

В следующем году совокупный платеж россиян за свет, воду, газ и тепло вырастет в среднем не более чем на 4 процента. Это существенные ограничения, которые гораздо ниже предполагаемой инфляции, отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Как сообщает "Российская газета", в следующем году тарифы будут расти один раз в год - с 1 июля. Самый низкий порог роста платы установлен в Северной Осетии (3 процента), в Новосибирской области (3,5), Алтайском крае (3,7), самый высокий порог - в Москве (7,5 процента), Санкт-Петербурге (6,5) и Республике Саха - Якутия (6,5).