Возможный уход иностранных IT-компаний из России и провал амнистии капиталов

Фото: m24.ru

Россияне пересматривают Египет

Крушение лайнера авиакомпании "Когалымавиа", следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, вряд ли приведет к существенному снижению интереса российских путешественников к самому популярному туристическому направлению – Египту. Как сообщает "Коммерсантъ", если падения спроса произойдет, то только в ближайшие две недели.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, такое падение всегда происходит в результате крупных катастроф, затем спрос начинает восстанавливаться. Такие же сроки называет представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. "Это называется "шоковое снижение", спустя какое-то время люди понимают, что речь идет об исключительной ситуации", – поясняет она.

Куда большим ударом для отрасли может оказаться падение доверия россиян к бренду самой авиакомпании, сотрудничающей со многими крупными туроператорами.

Петербургские власти думают о мемориале

Вчера весь день в Санкт-Петербурге работал оперативный штаб, координировавший действия городских и федеральных служб, связанные с катастрофой самолета. Родственники погибших были размещены в гостинице, они уже сдали биоматериалы для ДНК-экспертизы, а власти тем временем решают вопрос о размере компенсаций для них.

Как сообщает "Коммерсантъ", оперативный штаб петербургские власти организовали в отеле Crown Plaza, неподалеку от Пулково, через несколько часов после того, как стало известно о крушении самолета. В отель отвезли всех, кто приехал в аэропорт встречать рейс из Египта. Шаттлы от Пулково до Crown Plaza, организованные администрацией аэропорта, курсировали вчера до позднего вечера.

В штаб вошли сотрудники МЧС, Следственного комитета РФ, представители петербургских властей, медики скорой помощи и более 40 психологов.

Софт проявил твердость

Крупнейшие иностранные IT-компании могут свернуть свои инвестпрограммы и вовсе уйти с российского рынка "в условиях нечетких правил игры", предупреждает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Как сообщает "Коммерсантъ", АЕБ обратилась в правительство РФ с просьбой перенести как минимум на полгода вступление в силу закона, обязывающего госорганы с 1 января 2016 года обосновывать закупку иностранного программного обеспечения.

Еще больше осложнить положение иностранных IT-компаний может постановление правительства, которое допускает возможность закупки их ПО для госнужд лишь в случае отсутствия отечественного аналога. Только по итогам прошлого года SAP, Oracle, IBM, Microsoft и Cisco поставили в госсектор софт почти на 20 миллиардов рублей.

Трассу Москва – Санкт-Петербург некому достраивать

Платная дорога М11 Москва – Петербург должна быть готова к чемпионату мира по футболу 2018 году. В пятницу госкомпания "Автодор" должна была вскрыть заявки претендентов на последний не отданный в строительство участок трассы Москва – Санкт-Петербург, с 58-го по 149-й километры от Солнечногорска до Твери. Предквалификационный отбор в сентябре прошли "Мостотрест" и "Автобан", но на конкурс они не пришли, сообщают "Ведомости". Компании не устроили финансовые условия.

Это первый случай, когда "Автодор" не нашел конкурсантов, замечает советник Dentons Илья Скрипников, но на региональных дорожных конкурсах такое бывает. На федеральном уровне это действительно первый случай, подтверждает консультант "Автодора".

Власти признали провал амнистии капиталов

В пятницу замминистра финансов Сергей Шаталов признал почти полную невостребованность амнистии капиталов и заявил о ее возможной корректировке: "Чтобы процесс не заглох". Об этом сообщают "Ведомости".

Амнистию объявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в декабре 2014 года в качестве способа заманить капитал на родину. Позднее было решено распространить ее не только на иностранные, но и на российские активы. Налогоплательщики, задекларировавшие активы c 1 июля до 31 декабря, получают полное освобождение от уголовного и административного преследования (в основном по налоговым нарушениям), платить налоги за прошлые периоды не надо.

Оцени оценщика

С 3 ноября нам будет легче найти хорошего оценщика, чтобы проверить, например, кадастровую оценку своей земли, от которой зависит сумма налога, сообщает "Российская газета". Можно будет запрашивать полную историю работы оценщиков. И в этом помогут данные реестров оценщиков физлиц, которые должны публиковаться на сайтах саморегулируемых организаций оценщиков (СРО).

В России таких СРО сегодня около 15. В них входят до 4 тысяч членов. Порядок ведения реестров - физлиц, членов СРО дополняется новыми условиями, установленными приказом минэкономразвития. Например, в реестр будут вносить все проводимые ими отчеты об оценке, замечания к ним, вплоть до информации о жалобах на них в СРО и о взысканиях.

Гражданка объявила цену

Средняя стоимость ОСАГО на сегодняшний день составляет почти 6 тысяч рублей. Такие данные обнародовал Российский союз автостраховщиков, подведя итоги 9 месяцев этого года, сообщает "Российская газета". Для сравнения, при старте обязательной автогражданки в 2003 году средняя стоимость полиса составляла 3 тысячи рублей. Таким образом, за 12 лет полис подорожал в два раза. И эти подорожания пришлись на последние два года.

Правда, тарифы увеличились вместе с лимитами покрытия по этим полисам. Так, за причинение вреда жизни и здоровью максимальное покрытие теперь составляет 500 тысяч рублей, а за материальный ущерб - 400 тысяч рублей.

Дворовый переворот

Сбивать с крыши дома сосульки руками, сметать мусор в люки и мыть подъезды с помощью вредной химии теперь официально запрещено. Вступают в силу новые правила по охране труда коммунальщиков. Это не только сохранит здоровье самих дворников и сантехников, но и убережет от несчастных случаев и травм жителей. Да и качество самих услуг должно улучшиться, уверены эксперты "Российской газеты".

Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве начинают действовать с 14 ноября, и это первый подобный документ в истории нашей страны. Более 50 страниц текста посвящены обязанностям и запретам для специалистов во всех областях ЖКХ - от очистки дымовых каналов до электросварки, уборки мусора и обрезки деревьев. Прописаны требования к зданиям, территориям, производственным помещениям, размещению оборудования и организации рабочих мест.

Чужой еды не надо

Минсельхоз хочет запретить госструктурам покупать ряд импортных продуктов, например мясо, молочные продукты и сахар, если есть альтернатива - продукты из России и других стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный Минсельхозом проект постановления правительства, который ограничивает для государственных и муниципальных заказчиков закупки импортного продовольствия.

Ограничивать госзакупки предлагают по правилу «третьего лишнего»: если на тендер подано еще как минимум две заявки, где страна происхождения продуктов - Россия и другие страны Евразийского экономического союза (в ЕАЭС кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), то заявка с импортными продуктами отклоняется. Страна происхождения продуктов, согласно проекту, будет подтверждаться документами, которые выдаются в соответствии с техрегламентом Таможенного союза или другим документом, который в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС подтверждает страну происхождения товара.

Экономия на здоровье: как переживает кризис рынок молочной продукции

В конце сентября Росстат опубликовал результаты анализа потребления молока и молочных продуктов за 2014 год. Новые данные свидетельствуют о том, что объемы потребления сократились почти на 2 процента, сообщает РБК. Получается, что на каждого россиянина сегодня приходится 244 килограмма молочных продуктов в пересчете на молоко в год при рекомендации Минздрава и ВОЗ в 330–340 килограммов.

Совершенно очевидно, что значительную роль в падении потребления сыграли девальвация рубля и снижение покупательной способности. Если раньше среднестатистический гражданин мог позволить себе 630 литров молока или 93 килограмма масла, то сегодня – 570 литров или 82 килограмма соответственно. Но роста цен на молочные продукты избежать невозможно при текущей девальвации — себестоимость производства увеличилась на 40 процентов за год.

Скидка на курс

Минпромторг и Минэкономразвития разрешили автопроизводителям считать уровень локализации по курсу доллара и евро на момент подписания соглашений о промсборке. Иначе иностранные автозаводы нарушат условия льготной сборки, сообщает РБК.

​Правительство пошло навстречу иностранным автопроизводителям. Минпромторг и Минэкономразвития согласовали возможность расчета уровня локализации производства по курсу рубля на дату подписания соглашений о промсборке, заявил министр промышленности Денис Мантуров, которого цитируют информагентства.