Экстремал Мейсон Мур установит мировой рекорд на фестивале "Прорыв"

Фото предоставлено пресс-службой. Автор: Сергей Калиганов

26 марта 2016 года в московском СК “Олимпийский” пройдет главный российский фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв".

Лучшие райдеры мира покажут смертельные трюки на всем, что движется, ревет и пролетает над головами у зрителей. В борьбе за максимальную дозу адреналина и овации публики спортсмены сразятся в мотофристайле, маунтинбординге, дрифтинге, воркауте, паркуре, роллерспорте, велотриале, фристайле на снегоходах и других дисциплинах.

Впервые в России хедлайнер фестиваля Хис Фрисби выполнит уникальную комбинацию – прыжок на багги с трамплина с переворотом в воздухе, а звезда маунтинбординга Мейсон Мур намерен идти на мировой рекорд – сделать тройное сальто назад.

В этом году "Прорыв" займет всю площадь Олимпийской арены, где будет построена сверхсложная, не имеющая аналогов трасса с трамплинами, множеством рамп, конструкций и разнообразных препятствий, а помимо невероятных трюков, зрители увидят захватывающее световое шоу со спецэффектами.