Александру Емельяненко продлили срок ареста на полгода

Александр Емельяненко. Фото: ТАСС / Коротаев Артем

Симоновский районный суд Москвы продлил на полгода срок ареста спортсмену Александру Емельяненко, обвиняемому в изнасиловании. Он останется под стражей до 17 июня 2015 года.

"Была назначена первая дата непосредственного рассмотрения судом дела - 15 января 2015 года. Но потерпевшая в этот момент будет отсутствовать на территории России, поэтому суд перенес первое рассмотрение дела на 27 января", - рассказал Агентству "Москва" адвокат потерпевшей Сергей Мальцев.

По версии следствия, в ночь на 3 марта 2014 года Емельяненко изнасиловал женщину, которая убирала его квартиру. Спортсмен склонил потерпевшую к употреблению наркотиков, после чего он похитил ее паспорт из сумки.

Отметим, что Емельяненко не раз попадал в различные скандальные истории. В марте прошлого года его оштрафовали за пьяный дебош на борту самолета Москва - Барнаул. Емельяненко угрожал пассажирам лайнера, провоцировал их на драку, а потом потребовал у бортпроводника бутылку водки.

В августе прошлого года Емельяненко-младшего обвинили в изнасиловании 23-летней девушки. Дело не получило развития, сторонам удалось договориться, а представители спортсмена заявили, что "девушка таким образом хотела заработать денег" и "забирает заявление обратно".

Спустя несколько месяцев Емельяненко снова стал главным действующим лицом скандала - его обвинили в нанесении телесных повреждений одному из посетителей столичного кафе. Однако стороны договорились о примирении, и бойцу удалось избежать наказания.