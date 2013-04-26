Всех заключенных обеспечат медицинскими полисами

Фото: ИТАР-ТАСС

ФСИН сделают ответственной за страхование заключенных. Соответствующие поправки в закон готовит Минздрав.

Таким образом, пенитенциарная служба получит право по медицинским полюсам оплачивать лечение заключенных вне колоний и СИЗО во избежание скандалов, подобных тому, что разгорелся после смерти в СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, сообщает "Коммерсантъ".

В гражданских больницах заключенных лечат, если в тюремной медицинской части нет необходимого специалиста или оборудования. По некоторым данным, на полис ОМС заключенных государство будет выделять по 4 тысячи рублей в месяц, в то время как полис обычного гражданина обходится от 6 до 9 тысяч рублей в месяц.

По данным ФСИН на 1 марта 2013 года, В России 698 тысяч осужденных. Для из лечения существуют 133 больницы, медчасти и здравпункта, а также девять лечебниц для наркозависимых. В настоящее время заключенных уже начали страховать, планируется, что все осужденные получат полиса ОМС к июню 2013 года.

