Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко запретили жениться в СИЗО, сообщает ТАСС. Спортсмен проходит обвиняемым по делу об изнасиловании своей домработницы.

27 октября Емельяненко подал заявление с просьбой зарегистрировать его брак в "Бутырке". Однако следователь не дал борцу разрешение жениться в изоляторе.

По версии следствия, в ночь на 3 марта 2014 года Емельяненко изнасиловал женщину, которая убирала его квартиру. Под угрозой силы спортсмен склонил потерпевшую к употреблению наркотиков, после чего он похитил ее паспорт из сумки.

Отметим, что Емельяненко не раз попадал в различные скандальные истории. В марте прошлого года его оштрафовали за пьяный дебош на борту самолета Москва - Барнаул. Емельяненко угрожал пассажирам лайнера, провоцировал их на драку, а потом потребовал у бортпроводника бутылку водки.

В августе прошлого года Емельяненко-младшего обвинили в изнасиловании 23-летней девушки. Дело не получило развития, сторонам удалось договориться, а представители спортсмена заявили, что "девушка таким образом хотела заработать денег" и "забирает заявление обратно".

Спустя несколько месяцев Емельяненко снова стал главным действующим лицом скандала - его обвинили в нанесении телесных повреждений одному из посетителей столичного кафе. Однако стороны договорились о примирении, и бойцу удалось избежать наказания.

Отметим, что в России уже имелись преценденты свадеб в СИЗО. Фигурант "болотного дела" Леонид Ковязин женился в изоляторе на своей избраннице, не имевшей проблем с законом. Торжество прошло в кабинете начальника СИЗО.

Спустя несколько месяцев примеру Ковязина последовал другой фигурант "болотного дела" - Алексей Полихович.

Интересно, что в других государствах свадьбы, происходящие в местах, где отбывают наказание и ждут приговора фигуранты различных дел, не являются редкостью. Так, в одном только Крыму в 2013 году (когда он еще был частью Украины) в местах лишения свободы сыграли 25 свадеб.