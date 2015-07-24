Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Летчицу Надежду Савченко доставят в СИЗО Ростовской области 25 июля, сообщает официальный сайт уполномоченной по правам человека в России Эллы Памфиловой.

Врачи расценивают состояние Савченко как удовлетворительное. Ее содержание будет обеспечено в одном из СИЗО ГУФСИН Росиии по Ростовской области, говорится в официальных заявлениях.

Ранее m24.ru сообщало, что Генпрокуратура отказала уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской в изменении подсудности дела летчицы Надежды Савченко.

Лутковская просила передать рассмотрение дела из Донецкого горсуда Ростовской области в суд Москвы. Сама омбудсмен заявляла, что проведение заседаний в приграничной области может угрожать жизни обвиняемой, ее родственников и коллег.

Надежда Савченко, ранее служившая в украинском добровольческом батальоне "Айдар", была задержана российскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Она находится под арестом в России с июля прошлого года.

Журналисты были убиты в ходе минометного обстрела под Луганском. По версии следствия, перед обстрелом Савченко определила их координаты и передала украинским силовикам.

Сама летчица отрицает свою вину. Савченко заявляет, что ее похитили на территории Украины, затем переправили в Россию и передали российским силовикам. По версии российской стороны, летчица попала в страну под видом беженки, после чего была задержана.

Савченко инкриминируется три эпизода совершения преступления: пособничество в убийстве российских журналистов, незаконное пересечение границы России, а также покушение на убийство пятерых человек.