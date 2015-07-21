В Москве к 70-летию Победы амнистированы более двух тысяч человек

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Из столичных учреждений ФСИН по амнистии, объявленной к 70-летию Победы, освобождены более двух тысяч человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы ведомства Сергея Цыганкова.

"С даты принятия постановления об амнистии из учреждений УФСИН России по Москве на сегодняшний день освобождено 2 тысячи 164 человека, из них от наказания, не связанного с лишением свободы, освобождены 1 тысяч 685 человек, из СИЗО на основании решения следственных органов, судов, начальников следственных изоляторов 479 человек", – уточнил Цыганков.

Отметим, что к середине июля в целом по стране по амнистии освобождены 155 тысяч 413 человек. Из исправительных колоний вышли 20 тысяч 174 человека. От наказаний, не связанных с лишением свободы, освобождены 130 тысяч 599 человек. Из СИЗО на основании решений органов дознания предварительного следствия, судов, начальников СИЗО – 4610 человек.

Амнистия предусматривает освобождение от наказания подозреваемых, обвиняемых и первый раз осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, срок наказания по которым не превышает 5 лет лишения свободы.

Предполагается также, что амнистия затронет заключенных, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, которые защищали страну или участвовали в боевых действиях.

Освобождению также подлежат несовершеннолетние, женщины, имеющие малолетних детей и детей-инвалидов, беременные, отцы-одиночки, за исключением совершивших преступление в отношении несовершеннолетних, мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет, инвалиды первой и второй группы, онкобольные третьей и четвертой стадии, а также страдающие открытой формой туберкулеза.

Помимо этого, планируется освобождение заключенных, осужденных к лишению свободы на срок до 5 лет включительно, совершивших преступления по неосторожности, а также несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы на срок до 5 лет включительно за умышленные преступления, ранее не отбывавших лишение свободы.

Напомним, под последнюю амнистию в честь 20-летия Конституции попали 24 тысячи 335 человек.