Губернатора Сахалинской области поместили в СИЗО "Лефортово"

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин помещен в СИЗО Лефортово, а его помощник Андрей Икрамов - в спецблок изолятора "Матросская тишина", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Федеральной службе исполнения наказаний данную информацию не комментируют.

Напомним, Хорошавин и три других фигуранта дела - Андрей Икрамов, Борис Усачев и Вячеслав Горбачев - были задержаны днем 3 марта после обысков в правительстве Сахалинской области. Хорошавин и Икрамов были этапированы в Москву самолетом.

В среду суд арестовал Икрамова и Хорошавина до 27 апреля.

По данным СК РФ, чиновники проходят по уголовному делу о взятке в особо крупном размере - 5,6 миллиона долларов. Согласно материалам дела взятку губернатор получил при заключении контрактов на строительство южно-сахалинской ТЭЦ-1, строительство которой велось в период с 2010 по 2013 годы.

Сам Хорошавин в суде заявил, что к этому контракту отношения не имеет.

В рамках уголовного дела было проведено 10 обысков на Сахалине и пять - в Москве и Московской области. В столичной квартире, на даче и в резиденции Хорошавина изъяли крупные суммы денег, большое количество ювелирных украшений, дорогостоящие наручные часы и телефоны.

Александр Хорошавин занимает пост губернатора Сахалинской области с 2007 года.