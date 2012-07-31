В Северном округе столицы появятся автогородки

ИТАР-ТАСС

Префект САО Владимир Силкин озаботился вопросом создания "автогородков" - учебных центров, в которых дети смогут изучать правила дорожного движения и вождения, не боясь угодить под автомобиль или стать жертвой ДТП, сообщает официальный сайт Хорошевского района Москвы.

За прошедший год в Северном административном округе столицы увеличилось количество аварий. При этом серьезно (на 6,5%) возросло количество пострадавших в ДТП детей. В связи с этим администрация округа разработала комплекс мер по борьбе с дорожно-транспортным травматизмом.

Для профилактики детского травматизма на дорогах используются возможности окружных СМИ, а также городских летних лагерей. До конца лета пройдет ряд выставок и конкурсов, а также других мероприятий, посвященных безопасности на дорогах. Но главным должно стать создание "автогородков". На текущий момент главы управ районов выбирают удобные и свободные места для создания площадок под учебные лагеря.

Не обошел своим вниманием Силкин и другие транспортные проблемы - в округе планируется обустроить пешеходные переходы, включенные в план 2012 года (более 40 адресов); обеспечить установку искусственных неровностей (лежачих полицейских) в 15 точках, одобренных городской комиссией. Дирекции ЖКХ поручено строго контролировать состояние дорожной разметки, уличных ограждений и принимать своевременные меры по их восстановлению.