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Город

31 июля 2012, 12:36

В Северном округе столицы появятся автогородки

САО дороги дети ДТП улицы власть авто

ИТАР-ТАСС

Префект САО Владимир Силкин озаботился вопросом создания "автогородков" - учебных центров, в которых дети смогут изучать правила дорожного движения и вождения, не боясь угодить под автомобиль или стать жертвой ДТП, сообщает официальный сайт Хорошевского района Москвы.

За прошедший год в Северном административном округе столицы увеличилось количество аварий. При этом серьезно (на 6,5%) возросло количество пострадавших в ДТП детей. В связи с этим администрация округа разработала комплекс мер по борьбе с дорожно-транспортным травматизмом.

Для профилактики детского травматизма на дорогах используются возможности окружных СМИ, а также городских летних лагерей. До конца лета пройдет ряд выставок и конкурсов, а также других мероприятий, посвященных безопасности на дорогах. Но главным должно стать создание "автогородков". На текущий момент главы управ районов выбирают удобные и свободные места для создания площадок под учебные лагеря.

Не обошел своим вниманием Силкин и другие транспортные проблемы - в округе планируется обустроить пешеходные переходы, включенные в план 2012 года (более 40 адресов); обеспечить установку искусственных неровностей (лежачих полицейских) в 15 точках, одобренных городской комиссией. Дирекции ЖКХ поручено строго контролировать состояние дорожной разметки, уличных ограждений и принимать своевременные меры по их восстановлению.

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