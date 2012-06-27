До конца года на севере Москвы построят 50 объектов недвижимости

В этом году в Северном округе Москвы введут в эксплуатацию 50 объектов недвижимости общей площадью 774 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба Комитета государственного строительного надзора Москвы.

По данным Управления надзора по САО Мосгосстройнадзора, запланирован ввод 10 жилых домов общей площадью 393 тыс. кв. м , 7 детских садов на 940 мест, трех объектов образования на 1270 учащихся, объекта здравоохранения, торгово-развлекательного комплекса и трех офисных зданий. Кроме того, намечен ввод 9 гаражей, рассчитанных на 2615 машино-мест.

Помимо этого, московские власти предполагают строительство 8 объектов дорожной инфраструктуры и 7 инженерных объектов на территории округа.