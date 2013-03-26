На севере Москвы горит здание склада

На севере столицы сгорело крупное складское помещение

На севере Москвы загорелся склад, сообщили М24.ru читатели. Возгорание произошло в доме номер 17 в Ильменском проезде.

"Горят склады на Дмитровском шоссе. Черный дым виден даже из района Бескудниково, не видно Останкино", – написал Алекс Хеви.

"На севере Москвы большой пожар. Ориентировочно Дмитровское шоссе или Кровинское шоссе", – сообщила Виктория.

По предварительным данным, огнем охвачены 2 тысячи квадратных метров. Огонь продолжает распространяться по строению - одноэтажному кирпичному зданию. Обрушилась кровля строения.

Из здания были эвакуированы 20 человек. Никто из людей не пострадал.