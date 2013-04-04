В эфире Moscow FM 105.2 пройдет мастер-класс грузинского пения

Фото: ensemblerustavi.com

В пятницу, 5 апреля в 9.30 на Moscow FM 105.2 пройдет мастер-класс грузинского пения. В гости к утреннему шоу Rise&Shine придет грузинский хор "Рустави".

"Рустави" – это роскошное национальное шоу мирового класса, которое объединяет лучшие песенные и танцевальные многовековые традиции грузинского народа. Почти сто стран мира за полвека стали свидетелями зрелищных и динамичных постановок ансамбля. Стоит отметить, что в этом году ансамбль отмечает 45-летие.

11 апреля ансамбль "Рустави" выступит в "Крокус Сити".

Лучшие хранители национальной культуры продемонстрируют вершины мастерства исполнения грузинских песен и танцев. Представления "Рустави" соединяют потрясающую хореографическую технику широчайшего диапазона и драматическое вокальное исполнение в сопровождении собственного оркестра грузинских народных инструментов.