Мамонтенка Юку привезут в Москву на фестиваль Русского географического общества

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Знаменитого якутского мамонтенка Юку привезут в Москву для участия в фестивале Русского географического общества (РГО). Замороженное тело мамонта выставят в Центральном доме художника (ЦДХ), где пройдет мероприятия, сообщается на официальном сайте РГО.

В настоящее время тушу перевозят из Владивостока в Москву. Юка проведет всю дорогу в криокамере, где поддерживается постоянная температура в -18 градусов. После прилета мамонтенка поместят в особый саркофаг, который установят перед главным входом в ЦДХ.

Мамонтенок Юка, которого нашли в 2010 году в Якутии, считается первой жертвой среди мамонтов, убитых первобытными людьми. Туша животного прекрасно сохранилась в условиях вечной мерзлоты. По утверждению ученых, мамонт погиб около 10 тысяч лет назад.

На туше обнаружили несколько ран, нанесенных, по всей видимости, копьями первобытных охотников. Люди также разделали мамонтенка, забрав часть внутренних органов.

Фестиваль РГО пройдет с 31 октября по 6 ноября в Москве. Гостям предложат совершить виртуальное путешествие на Северный полюс, поохотиться на мамонта и погрузиться на дно озера Байкал.