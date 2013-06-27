"Русский репортер": Что можно узнать о кино из программы ММКФ

Фото: rusrep.ru

Почему все так легко поверили в отставку Якунина

Прежде чем выяснилось, что отставка главы РЖД Владимира Якунина - провокация, он успел "потерять должность" на полчаса. Но расследование "Русского репортера" показало: в самой железнодорожной отрасли многие верят в то, что документ об отставке Якунина действительно подписал Дмитрий Медведев. И отозвал его после вмешательства Владимира Путина. "РР" разбирался, на чем основывается такая уверенность.

Что можно узнать о современном кино из программы ММКФ

Московский международный кинофестиваль не самый престижный и представительный среди мировых кинофорумов. Однако его программа наглядно демонстрирует основные тенденции и проблемы как мирового, так и российского кино.

Почему в Воронежской области дело дошло до бунта

Установки буровые - две штуки, автомобиль "Урал" с цементировочным агрегатом - одна штука, генераторов - три, КПП - один, вагончик геологов - один, бочки с машинным маслом - две… Почти все, что было завезено в Воронежскую область для разведки никелевого месторождения, сожжено, уничтожено в минувшую субботу казацким бунтом. Уничтожено вместе с надеждой мирно разрешить конфликт, который тлел уже больше года. Надо признать: к тому, чтобы погромы стали неизбежными, приложили руку обе стороны.\

Другие статьи журнала "Русский репортер"