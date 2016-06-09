Упавшим в Подмосковье самолетом оказался Су-27 "Русских витязей"

Самолетом, упавшим в Пушкинском районе Подмосковья, оказался не МиГ-29, как сообщалось ранее, а Су-27 пилотажной группы "Русские витязи", передает ТАСС.

Основными причинами крушения называют ошибку пилотирования и отказ двигателя. Летчик, по данным Минобороны, погиб.

Пилот разбившегося в Подмосковье истребителя погиб

Самолет упал в двух километрах от деревни Мураново в лесополосе. Жилых домов рядом с местом крушения нет, взрыва после падения не наблюдалось.

Упавший истребитель пилотировал майор Сергей Еременко

В районе ЧП находится населенный пункт Ашукино, где сегодня замминистра обороны Юрий Борисов и главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев открыли памятник авиаторам, причем на церемонии открытия пролетали самолеты пилотажной группы "Русские Витязи".