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16 июня 2017, 15:42

Происшествия

Число погибших в ДТП под Ростовом-на-Дону увеличилось до четырех человек

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Число погибших в ДТП с участием автобусов в Ростовской области увеличилось до четырех человек, сообщает ТАСС. По словам представителя главка МВД по области Натальи Устименко, полицейские продолжают работать на месте происшествия.

Травмы различной степени тяжести получили 23 человека, 11 из которых госпитализированы. Среди пострадавших трое детей, один из них доставлен в больницу.

ДТП произошло на автодороге Самбек – Успенская. Ранее сообщалось о трех жертвах и 18 пострадавших.

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