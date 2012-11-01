Цены на бензин за неделю выросли на 0,2% - Росстат

Фото: ИТАР-ТАСС

Потребительские цены на бензин в России с 22 по 28 октября выросли на 0,2%, следует из сообщения Росстата. Наибольший рост продемонстрировали цены на дизельное топливо.

Средняя стоимость бензина увеличилась на 14 копеек и составила 28 рублей 77 копеек за литр. Цена Аи-80 составила 26,28 рубля за литр, увеличившись тем самым на 3 копейки, стоимость Аи-92 повысилась на 5 копеек и составила 28,01 рубля за литр.

Аи-95 стал дороже на 7 копеек, а наибольший рост продемонстрировали цены на дизельное топливо, которое подорожало на 13 копеек до 29,42 рубля.

Что касается столицы, то за прошедшую неделю, цены на бензин не претерпели существенных изменений, но по сравнению с сентябрьскими, увеличились в среднем на 58 копеек. Наибольшее увеличение цен отмечено на Аи-80, который стал дороже на 73 копейки и Аи-95, подорожавший на 71 копейку.

Отметим, что наибольшее увеличение цен за неделю зафиксировано в Петропавловске-Камчатском, где бензин прибавил в стоимости почти на 3%.