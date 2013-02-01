В 2012 году рост ВВП России снизился

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В четверг, 31 января, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала первую оценку ВВП России в 2012 году. По этим данным, рост экономики страны замедлился до 3,4% по сравнению с 4,3 в 2011 году.

При этом рынок рассчитывал на 3,6% роста, а Минэкономики - на 3,5%, пишет "КоммерсантЪ", в то время как правительство упоминало о 5%. По мнению аналитиков из компании ING-Russia, полтора процента росту ВВП недостает из-за завышенных цен госконтрактов.

Среди секторов экономики, которые показали рост, оказались "финансовая деятельность" (15% против 3,6% в 2011-м), "торговля" (6,5% против 3,3%), "гостиницы и рестораны" (4,8% против 3,5%).

Замедление или спад производства добавленной стоимости отмечается в обработке - до 3,2% (5,3%), добыче - до 0,9% (2,9%), госуправлении - до –1,2% (0,9%) и сельском хозяйстве - до –3,8% при высокой (16,9%) базе 2011 года.