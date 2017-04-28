Мнение России продолжат учитывать в Совбезе ООН – Патрушев

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Совбез ООН продолжит учитывать мнение России, несмотря на заявление об изоляции страны со стороны Вашингтона, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, РФ имеет право на голосование "за" или "против" проектов ООН, а также право воздерживаться от участия в решении. Мнение страны продолжат учитывать как и раньше.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп "еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН". Заявление распространили после успешных переговоров лидера Штатов с председателем КНР Си Цзиньпином.