Макрон пообещал вести требовательный диалог с Россией

Фото: ТАСС/Zuma/Эммануэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен вести с Россией требовательный диалог, сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам саммита G7 на Сицилии Макрон отметил, что все участники G7 признали роль России, Ирана и Турции в решении сирийского кризиса. Он добавил, что без участия РФ не могут быть урегулированы многие международные проблемы.

Владимир Путин прибудет в Париж в понедельник, 29 мая. Он проведет первые очные переговоры с новым лидером Франции. Президенты планируют обсудить улучшение двусторонних отношений между странами.