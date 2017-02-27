Трамп рассказал правду о последнем звонке в Россию

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что не звонил в Россию в последние 10 лет, передает ТАСС.

Репортеры интересовались у главы США, назначат ли специального прокурора для расследования утверждений о связях с Россией людей из окружения Трампа. Президент США опроверг эту информацию.

14 февраля газета New York Times сообщила, что данные о телефонных разговорах и перехваченные звонки свидетельствуют, будто бы лица из штаба Трампа на выборах 2016 года контактировали с сотрудниками российских разведслужб в течение года до выборов. В статье отмечалось, что указанные сведения о телефонных разговорах собрали американские спецслужбы.

Представители Трампа заявили, что утверждения газеты безосновательны. Позднее начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас заявил, что спецслужбы США опровергли сообщения СМИ, о контактах избирательного штаба Дональда Трампа с сотрудниками разведки РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал ведущие американские СМИ врагами народа из-за публикации ложных новостей. Речь идет о The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN.

Публикации в СМИ уже привели к отставке советника по национальной безопасности США Майкла Флинна из-за его телефонного разговора с российским послом в США Сергеем Кисляком. The Washington Post сообщил, что до инаугурации Дональда Трампа Сергей Кисляк с Майклом Флинном поднимали тему антироссийских санкций.

20 января 2017 года Майкла Флинна назначили на должность советника по национальной безопасности, однако уже 13 февраля он подал в отставку в связи со скандалом. Его преемником стал генерал Джозеф Келлог.