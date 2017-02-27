Трамп рассказал правду о последнем звонке в Россию

Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn
Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что не звонил в Россию в последние 10 лет, передает ТАСС.
Репортеры интересовались у главы США, назначат ли специального прокурора для расследования утверждений о связях с Россией людей из окружения Трампа. Президент США опроверг эту информацию.
Представители Трампа заявили, что утверждения газеты безосновательны. Позднее начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас заявил, что спецслужбы США опровергли сообщения СМИ, о контактах избирательного штаба Дональда Трампа с сотрудниками разведки РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал ведущие американские СМИ врагами народа из-за публикации ложных новостей. Речь идет о The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN.
Публикации в СМИ уже привели к отставке советника по национальной безопасности США Майкла Флинна из-за его телефонного разговора с российским послом в США Сергеем Кисляком. The Washington Post сообщил, что до инаугурации Дональда Трампа Сергей Кисляк с Майклом Флинном поднимали тему антироссийских санкций.
20 января 2017 года Майкла Флинна назначили на должность советника по национальной безопасности, однако уже 13 февраля он подал в отставку в связи со скандалом. Его преемником стал генерал Джозеф Келлог.