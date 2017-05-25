Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая 2017, 08:53

Регионы

СМИ сообщили о тайной программе РФ по воздействию на Трампа

Фото: ТАСС/DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres

Сотрудники разведки США заявили, что высокопоставленные чиновники и разведчики РФ создали план по воздействию на президента Штатов Дональда Трампа, сообщает "Газета.ру". Влияние якобы планируется оказывать через его советников.

По данным анонимных источников The New York Times, главными претендентами на роль в операции Москвы, по мнению разведчиков были экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт и бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн.

Оба бывших соратника Трампа были уличены в "косвенных связях с Россией". Манафорт также был советником экс-президента Украины Виктора Януковича.

Механизмы вербовки советников Россией пока неизвестны.

Расследование связи предвыборной кампании Дональда Трампа с правительством РФ начали практически сразу после выборов. Избранный президент США не раз отрицал свои связи с Москвой.

Кроме того, ведется следствие по делу о взломе серверов Демократической партии, где основной версией стала атака российских хакеров.

Россия Дональд Трамп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика