СМИ сообщили о тайной программе РФ по воздействию на Трампа

Фото: ТАСС/DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres

Сотрудники разведки США заявили, что высокопоставленные чиновники и разведчики РФ создали план по воздействию на президента Штатов Дональда Трампа, сообщает "Газета.ру". Влияние якобы планируется оказывать через его советников.

По данным анонимных источников The New York Times, главными претендентами на роль в операции Москвы, по мнению разведчиков были экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт и бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн.

Оба бывших соратника Трампа были уличены в "косвенных связях с Россией". Манафорт также был советником экс-президента Украины Виктора Януковича.

Механизмы вербовки советников Россией пока неизвестны.