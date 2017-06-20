Тиллерсон подготовил новый план по взаимодействию с Россией – СМИ

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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон передал на рассмотрение план новых отношений с Россией, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на BuzzFeed.

По мнению госсекретаря, новые конструктивные отношения с Москвой планируется строить на основании трех пунктов. Первый пункт предполагает убедить РФ воздержаться от "агрессивных действий против США". Второй пункт предполагает совместное рассмотрение вопросов стратегического значения, в которые входят КНДР и Сирия.

В третьем пункте обозначена важность поддержания стратегической стабильности и кибербезопасности. В этом случае говорится об ядерном оружии.