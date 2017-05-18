Трамп осудил назначение спецпрокурора по России

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis/ТАСС

Президент США Дональд Трамп осудил назначение спецпрокурора по расследованию предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы, сообщает телеканал CNN. По его словам, решение вредит Штатам и демонстрирует отсутствие единства в стране.

Ранее он уже называл расследование частью "охоты на ведьм".

По мнению Трампа, правительству нужно сосредоточиться на управлении страной. Он также вновь заверил прессу, что никаких связей между его избирательным штабом с Россией и какой-либо другой страной не было.

Трамп назвал США своим основным приоритетом.