Глава ФБР провел с сенаторами США посвященный России секретный брифинг

Глава ФБР Джеймс Коми провел закрытый брифинг для сенаторов США, посвященный России, сообщает телеканал CNN.

Мероприятие для членов комитета по разведке состоялось в пятницу 17 февраля и продолжалось около трех часов. В нем принял участие лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

Визит не анонсировался заранее. По итогам встречи не было сделано официальных заявлений.

По данным источников телеканала, речь шла о "вмешательстве в президентские выборы в США".