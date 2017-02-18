Глава ФБР провел с сенаторами США посвященный России секретный брифинг

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Van Tine Dennis
Глава ФБР Джеймс Коми провел закрытый брифинг для сенаторов США, посвященный России, сообщает телеканал CNN.
Мероприятие для членов комитета по разведке состоялось в пятницу 17 февраля и продолжалось около трех часов. В нем принял участие лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.
Визит не анонсировался заранее. По итогам встречи не было сделано официальных заявлений.
По данным источников телеканала, речь шла о "вмешательстве в президентские выборы в США".
Причастность Москвы к взлому неоднократно опровергали в Кремле.
Глава Российского МИД Сергей Лавров также много раз сообщал, что ни одного доказательства причастности РФ к кибератакам в США не было предоставлено.