18 февраля 2017, 17:47

Глава ФБР провел с сенаторами США посвященный России секретный брифинг

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Van Tine Dennis

Глава ФБР Джеймс Коми провел закрытый брифинг для сенаторов США, посвященный России, сообщает телеканал CNN.

Мероприятие для членов комитета по разведке состоялось в пятницу 17 февраля и продолжалось около трех часов. В нем принял участие лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

Визит не анонсировался заранее. По итогам встречи не было сделано официальных заявлений.

По данным источников телеканала, речь шла о "вмешательстве в президентские выборы в США".

В американских СМИ периодически появляется информация о влиянии российских хакеров на результаты выборов в США. Разговоры начались после того, как в июле на сайте WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем Национального комитета Демократической партии.

Причастность Москвы к взлому неоднократно опровергали в Кремле.

Глава Российского МИД Сергей Лавров также много раз сообщал, что ни одного доказательства причастности РФ к кибератакам в США не было предоставлено.

