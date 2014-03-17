США ввели санкции против ряда российских и украинских политиков

США ввели санкции против российских политиков

США ввели санкции против ряда российских и украинских официальных лиц, сообщает телеканал "Москва 24".

По данным информационных агентств, в список попали многие известные политические деятели, в том числе помощник президента России Владислав Сурков, советник главы государства Сергей Глазьев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин, а также президент Украины Виктор Янукович. Фигурантам списка запретят въезд в США, их активы и собственность на территории Штатов заблокируют.

Согласно указу президента США Барака Обамы, также разрешается вводить санкции против лиц и организаций, действующих в интересах военной промышленности России, а также оказывающих материальную поддержку людям из "черного списка".

Кроме того, 17 марта Совет ЕС утвердил санкции в отношении 21 чиновника из России и Украины, в списке 13 россиян и восемь должностных лиц из Украины и Крыма. По мнению представителей ЕС, эти люди ответственны за обострение ситуации на Украине.

Напомним, 16 марта в Крыму прошел референдум, на котором более 95 процентов проголосовавших высказалось за вхождение автономной республики в состав России. На голосование выносились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?". Явка на референдуме составила 82,71 процента. Всего на полуострове зарегистрировано 1,5 млн избирателей.

По итогам голосования депутаты крымского парламента приняли постановление о независимости автономии от Украины, в состав которой полуостров входил на протяжении 23 лет - с момента распада Советского Союза. В тот же день парламент Крыма обратился с просьбой к российскому правительству о включении полуострова в состав Российской Федерации.

21 марта Госдума России рассмотрит законопроекты, позволяющие включить Крым в состав России.