Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая 2017, 05:29

Регионы

Российский Су-27 пролетел в шести метрах от самолета ВМС США – СМИ

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Российский истребитель пролетел в пределах 20-ти футов (шесть метров) от американского корабля военно-морских сил (ВМС), сообщает NBC News.

Пресс-секретарь ВМС США в Европе Памела Кунце уточнила, что 9 мая 2017 года российский истребитель Су-27 подошел на расстояние около 20 футов к самолету-разведчику ВМС США Р-8А "Посейдон".

По ее словам, сближение произошло во время проведения заданий в международном воздушном пространстве.

Она добавила, что самолеты и корабли военно-морского флота на регулярной основе взаимодействуют с российскими военными судами, поэтому такое взаимодействие является безопасным и профессиональным.

Россия США оборона Су-27 ВМС США жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика