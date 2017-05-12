Российский Су-27 пролетел в шести метрах от самолета ВМС США – СМИ

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Российский истребитель пролетел в пределах 20-ти футов (шесть метров) от американского корабля военно-морских сил (ВМС), сообщает NBC News.

Пресс-секретарь ВМС США в Европе Памела Кунце уточнила, что 9 мая 2017 года российский истребитель Су-27 подошел на расстояние около 20 футов к самолету-разведчику ВМС США Р-8А "Посейдон".

По ее словам, сближение произошло во время проведения заданий в международном воздушном пространстве.

Она добавила, что самолеты и корабли военно-морского флота на регулярной основе взаимодействуют с российскими военными судами, поэтому такое взаимодействие является безопасным и профессиональным.