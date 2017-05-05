Форма поиска по сайту

05 мая 2017, 01:39

США могут взять под контроль порты Приморья из-за санкций против КНДР

Фото: ТАСС/Actionpress

Администрация Белого дома может взять под особый контроль несколько портов в Приморском крае России из-за санкций против Северной Кореи, сообщает "Российская газета".

Законопроект принят в четверг, 4 мая, палатой представителей американского конгресса.

В случае если поправки в законопроект будут приняты, президент страны вынужден будет предоставлять информацию о портах и аэропортах, задействованных при нарушении какими-либо странами санкций против КНДР.

Отмечается, что информация должна будет поступать в течение пяти лет. В поле слежения попадают такие порты, как Владивосток, Находка, Ванино (Приморский край России), в том числе порты КНР, Ирана и Сирии.

Россия США порты КНДР Приморский край жизнь в мире

