Миниюст США отказал Ярошенко в депортации на родину

Фото:ТАСС

Министерство юстиции США (Миниюст) отказало в депортации российского летчика Константина Ярошенко на родину, сообщает газета "Известия".

Постановление об этом подписано главой департамента по переводу международных заключенных Паулой Вульф.

Теперь российскому летчику, осужденному на 20 лет, можно только уповать на обращение в ООН, так как у него не остается шансов вернуться в Россию юридическим путем.

Напомним, ранее мать Ярошенко обратилась с письмом о возвращении сына к президенту США Дональду Трампу. Пока ответа нет.

Ярошенко был арестован в Либерии в 2010 году. Его подозревают в подготовке транспортировки крупных партий кокаина. В 2011 году он был отправлен в США, где американский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.