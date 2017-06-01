Москва может предъявить США претензии из-за блокирования дипсобственности

Фото: ТАСС/Glen Johnson

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия может потребовать у Вашингтона возмещение ущерба от незаконного блокирования российской собственности, передает РИА Новости.

Она отметила, что это будет зависеть от того, как пойдут переговоры, так как российская сторона пока не знает официальную позицию новой администрации США по этому вопросу.

В МИД отметили, что США еще не передавали РФ предложения по разрешению ситуации, несмотря на то, что министр иностранных дел Сергей Лавров обсуждал этот вопрос с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Когда в 2016 году администрация экс-президента США Барака Обамы ввела пакет антироссийских санкций, среди прочего, был закрыт доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным "дачам" постпредства в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

