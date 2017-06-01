Москва может предъявить США претензии из-за блокирования дипсобственности

Фото: ТАСС/Glen Johnson
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия может потребовать у Вашингтона возмещение ущерба от незаконного блокирования российской собственности, передает РИА Новости.
Она отметила, что это будет зависеть от того, как пойдут переговоры, так как российская сторона пока не знает официальную позицию новой администрации США по этому вопросу.
В МИД отметили, что США еще не передавали РФ предложения по разрешению ситуации, несмотря на то, что министр иностранных дел Сергей Лавров обсуждал этот вопрос с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.