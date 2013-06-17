"РГ": Детские товары будут продавать по карточкам

Фото: M24.ru

Детские товары будут продавать по карточкам

Уже в следующем году детские товары могут продавать по специальным карточкам, на которые может перечисляться детское пособие. В Минпромторге заинтересовались опытом Санкт-Петербурга, власти которого ввели пластиковые карты для семей с детьми. Существуют два вида таких карт: "Детская" и "Дошкольная". На карту "Детская" перечисляется ежемесячное пособие на ребенка от рождения до 1,5 лет. На карту "Дошкольная" — ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. Этими картами, то есть по безналичному расчету, можно оплачивать покупки в специальных магазинах детских товаров.

У муниципалитетов заберут часть подоходного налога в пользу регионов

Минфин предлагает передать часть налога на доходы физлиц (НДФЛ) с местного уровня на региональный. Сейчас региональные бюджеты получают 60 процентов подоходного налога, а 40 остается местным властям. "Возможно, это будет 70 на 30", — заявил министр финансов Антон Силуанов, комментируя возможную передачу части НДФЛ субъектам с муниципального уровня. В последние годы на уровень субъектов Федерации перешли траты в сфере образования и здравоохранения, напомнил он: "Если субъекты РФ получают дополнительные обязательства, соответственно, за этим должны следовать и ресурсы". Одни эксперты переживают, что в итоге муниципалитеты останутся почти без средств: на подоходный налог приходится более 70 процентов налоговых доходов бюджетов. А другие аналитики предупреждают, что передача дополнительных 10 процентов не сильно поможет субъектам.

Государство намерено создать максимум преференций для тех, кто будет развивать малую авиацию

К 1 августа президенту страны должен быть представлен план действий федеральных органов власти по развитию авиации общего назначения (АОН). Его разрабатывает специально созданная Комиссия при президенте РФ, которую возглавляет помощник президента Юрий Трутнев. На совещании было решено максимально использовать для нужд АОН базу ДОСААФ. Однако эта база в значительной степени изношена и, по оценкам экспертов, через 5-7 лет будет списана. Поэтому ей необходима и государственная поддержка, и частные инвестиции.

