Роспотребнадзор ввел усиленный контроль за продукцией из Турции

Роспотребнадзор ввел усиленный контроль за турецкой продукцией из-за несоответствия требований качества и безопасности товаров, сообщает МИА "Россия сегодня".
Особое внимание ведомства привлекла мясная продукция, водные биоресурсы, кондитерские изделия, фрукты, овощи и орехи.
Кроме того, несоответствие нормативным требованиям обнаружены у товаров легкой промышленности, в том числе среди детской одежды, мебели, моющих и чистящих средств.
"В каждом случае принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации, продукция относится к группе высокого риска", – заявили в Роспотребнадзоре.
В 2015 году из оборота изъято более 800 килограммов турецких товаров, отнесенных к группе высокого риска.
Ранее m24.ru сообщало о введении усиленного контроля за поставками продовольствия из Турции со стороны Минсельхоза. По данным ведомства, в среднем 15 процентов турецкой сельхозпродукции не соответствует российским нормам.
Тотальной проверкой всей агропродукции, поступающей в Россию из Турции, занялся Россельхознадзор. Лабораторной экспертизе подвергнут все товары. В то время как, обычная практика предусматривает лишь выборочный лабораторный контроль. Кроме того, специалисты проверят предприятия Турции, которые имеют право на экспорт своей продукции в Россию.
Накануне глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил о возможности замены турецких овощей и фруктов продуктами из стран СНГ и Ирана, а также Абхазии.
Напомним, отношения между двумя странами начали портиться после того, как турецкий истребитель сбил российского бомбардировщика Су-24. Самолет упал с высоты шести тысяч метров на сирийской территории. Погиб летчик.
Президент России заявил, что трагедия будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений.
Позже премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о введении санкций против Турции. Правительство России ограничит экономические, торговые, финансовые, туристические связи со страной.