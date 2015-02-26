Треть москвичей прошли вакцинацию от гриппа в 2014 году

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В 2014 году 30 процентов населения Москвы привились от гриппа, тогда как в 2013-м этот показатель составлял 23 процента. Об этом заявила главный санитарный врач Москвы Елена Андреева, выступая перед депутатами в Мосгордуме.

По словам Елены Андреевой, на вакцинацию жителей Москвы в 2014 году из бюджета было выделено 340 миллионов рублей. Главный санитарный врач отметила, что эпидемии гриппа в городе нет. "На сегодня мы превысили пороги заболевания по детям на 2-4 процента, по совокупному населению превышения порога нет", – сказала она.

Чтобы снизить риск заболевания гриппом или ОРВИ, врачи рекомендуют следовать нескольким важным советам.

Прежде всего, необходимо тщательно мыть руки – это в десять раз снижает вероятность заражения гриппом. Также можно порекомендовать регулярную уборку и проветривание квартиры.

Важной мерой предотвращения болезни является и вакцинация. Она добровольна, но перед ней не будет лишним сдать анализы: у любой прививки могут быть побочные эффекты. Чтобы выяснить, готов ли ваш организм к вакцине, можно обратиться в районную поликлинику или иммунологический центр.

Если анализы показывают, что прививку вам делать не рекомендуется, стоит подождать две-три недели, а потом снова пройти обследование. Если показатели в норме, врач даст направление на прививку. Вакцину обычно вводят осенью, чтобы до зимы успел сформироваться краткосрочный иммунитет. От ближайшей эпидемии защищаться прививкой уже поздно: антитела просто не успеют сформироваться.

"Мосгорсправка": Как провести профилактику гриппа и ОРВИ

Вакцина не предполагает стопроцентную вероятность того, что человек не заболеет. Однако она может гарантировать, что если человек все-таки подхватит грипп, болезнь будет протекать в более легкой форме и не вызовет осложнений.

Еще одним способом защиты от вируса считается маска. Но находиться в одной и той же маске можно не более двух часов: потом ее нужно заменить на новую. Врачи на период эпидемии принимают препараты, содержащие индукторы интерферона: это повышает собственный иммунитет человека.

При первых симптомах гриппа медики советуют вызывать врача на дом, если состояние критическое – набрать номер скорой помощи. Кроме того, на период эпидемии в больницах и поликлиниках организуют специальные дежурства врачей и медсестер, что поможет вам быстро попасть на прием.

Не стоит слепо верить в силу антибиотиков. С одной стороны, они помогают избежать бактериальных осложнений болезни. С другой стороны, на сам вирус гриппа антибиотики не действуют. Зато, по мнению вирусолога Галины Червонской, от инфекции прекрасно защищает чеснок: регулярно употребляя его в пищу, она ни разу в жизни не болела гриппом.