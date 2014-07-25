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25 июля 2014, 13:22

В России потребовали запретить еду из "Макдональдса"

Роспотребнадзор следствие фастфуд чп Макдональдс

Фото: ИТАР-ТАСС

Роспотребнадзор по Новгородской области потребовал запретить компании "Макдональдс" производство и реализацию своей продукции в России. Об этом рассказали в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.

Как сообщила МИА "Россия сегодня" пресс-служба Тверского суда Москвы, с претензией обратились чиновники новгородского Роспотребнадзора, которые хотят добиться запрета на выпуск и реализацию ряда бургеров "Макдональдс", в том числе популярных в России чизбургеров, роял чизбургеров и чикенбургеров. Также защитники прав потребителей недовольны такими продуктами из меню, как филе-о-фиш, мороженое с ягодными наполнителями и коктейлями.

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По мнению чиновников, данная продукция не соответствует технологическим нормам по содержанию жиров, белков и углеводов и показателям энергетической ценности, а содержание питательных веществ в бургерах, коктейлях и десертах отличается от указанного в информационных листах "Макдональдс".

Нарушения Роспотребнадзор Новгородской области выявил после проверки двух ресторанов сети в Великом Новгороде.

Предварительные слушания по данному иску должны состояться в августе.

Компания Макдональдс в России уже сталкивалась с недовольством потребителей.

Так, на портале change.org появилась петиция на имя Владимира Путина с просьбой запретить деятельность компании на территории РФ. Инициатором обращения стал Андрей Лебедев, инициатива собрала более 20 тысяч подписей. В петиции говорится, что продукция "Макдональдс" причиняет здоровью населения вред, а реклама компании носит агрессивный характер.

В 2013 году, на компанию несколько раз подавали в суд потребители. Так, гражданин Казани через суд требовал раскрыть состав блюд в ресторанах сети, а москвич обвинял франшизу в причинении вреда здоровью, так как после обеда в ресторане сети его сын получил пищевое отравление.

Кроме того, судилась с сетью фастфуда и "Всероссийская организация интеллектуальной собственности" из-за бездоговорного исполнения фонограмм музыкальных произведений в ресторанных залах

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