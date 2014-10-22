Ни один из 22 случаев подозрения на Эболу в России не подтвердился

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Ни один из 22 случаев подозрения на вирус Эбола в нашей стране не подтвердился, сообщила в среду "Интерфаксу" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Исследование на вирус Эбола было проведено у 22 человек. Ни в одном случае результат не был положительным", - сказала Попова. В то же время она отметила, что угроза завоза вируса в Россию все еще сохраняется.

По ее словам, под наблюдением медиков остаются 95 человек, которые прибыли в Россию из стран Западной Африки, при этом у 378 наблюдение снято. Кроме того, из-за вспышки лихорадки российская санитарная служба проводит мероприятия в пунктах пропуска в аэропортах.

Отметим, что вакцина от лихорадки Эбола, которую ученые протестировали на обезьянах, показала хорошие результаты. Однако биологи говорили о том, что препарат требует доработки.

В экспериментах исследователей из национальных институтов здравоохранения США невосприимчивость обезьян к вирусу продолжалась не менее 10 месяцев. Клинические испытания вакцины на людях начались в США еще в начале сентября. В ближайшее время тестирования стартуют также в Великобритании и странах Западной Африки.

Напомним, в конце августа министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что российские медики разработали экспериментальную вакцину против лихорадки Эбола. Она имела первые положительные результаты доклинических испытаний.

На сегодняшний день вирус лихорадки Эбола диагностирован почти у девяти тысяч пациентов, погибли около четырех с половиной тысяч человек. Согласно последним прогнозам Всемирной ассоциации здравоохранения, если не будут реализованы радикальные меры по контролю за распространением инфекции, то в ближайшие девять месяцев жертвами лихорадки могут стать еще 20 тысяч человек.

К настоящему моменту Россия выделила на борьбу с вирусом Эбола более 779 миллионов рублей - только 213 миллионов было отведено на гуманитарную помощь африканским странам, а 162 миллиона израсходовано на исследования по созданию средств диагностики и профилактики болезни.