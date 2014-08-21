Роспотребнадзор проверил офисы обанкротившихся туроператоров

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Столичный Роспотребнадзор проверил шесть туроператоров, которые объявили о приостановке своей деятельности, передает пресс-служба ведомства.

Так, в отношении "Лабиринта" было возбуждено дело по статье КоАП "Оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов" (штраф - до 30 тысяч рублей). Кроме того, оказалось, что по юридическому адресу свою деятельность компания не осуществляет, и в связи с этим было заведено еще одно дело - "Нарушение права потребителя на получение информации о реализуемом товаре, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы" (штраф - до 10 тысяч рублей).

В "Идеал-Туре" обнаружилось, что в некоторых договорах не было обязательной информации о туристском продукте, в связи с чем было возбуждено дело по статье "Оказание услуг при отсутствии установленной информации" (до 40 тысяч рублей).

На "ИнтАэр", "ИнтАэр Трэвел" и "Роза ветров Мир" было также заведено дело по статье "Оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов". По юридическому адресу "Нордик Стар" оказалось, что компания прекратила свою деятельность.

Внеплановая проверка "Невы" показала, что московский офис компании закрыт, и материалы дела по статье "Оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов", были переданы в Санкт-Петербург, где находится головной офис компании.



"Мосгорсправка": Как наказать турфирму за испорченный отдых

Напомним, за последний месяц российская туриндустрия пережила несколько банкротств крупных компаний. В июле закрылся петербургский туроператор "Нева", "Роза ветров Мир" и "Экспо-тур", а в августе - турфирмы "Идеал-тур" и "Лабиринт", а также группа компаний "Интаэр" и "Нордик стар". При этом всех туристов, нуждавшихся в эвакуации из-за неоплаченных отелей, удалось привезти в Россию только к 12 августа.

В то же время СК заподозрил сотрудников обанкротившихся компаний в мошенничестве – представителей организаций проверят на причастность к незаконным финансовым операциям. По мнению следствия, владельцы фирм продавали путевки, зная о неоплаченных счетах и не имея возможности погасить долги.