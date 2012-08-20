Приостановлена работа двух магазинов "Седьмой континент"

ИТАР-ТАСС

Чертановским и Преображенским районными судами города Москвы приостановлена деятельность двух супермаркетов ОАО "Седьмой Континент", в которых выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. Магазины расположены в Южном и Восточном округах города.

Один из супермаркетов находится на улице Днепропетровская, второй - на улице Богородский вал. Столичное управление Роспотребнадзора выявило в них многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и составило в отношении организации протоколы об административном правонарушении.

Поскольку предупредить совершение новых правонарушений и устранить уже выявленные с помощью менее строгого вида административного наказания было невозможно, составленные протоколы были направлены в Чертановский и Преображенский районные суды Москвы. 16 августа суды вынесли решения по этим делам, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Чертановский районный суд Москвы назначил ОАО "Седьмой Континент" административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 60 суток магазина "Седьмой Континент", который находится по адресу: ул. Днепропетровская, д.4А, стр.1.

Преображенский районный суд постановил назначить организации наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток магазина "Седьмой Континент", расположенного по адресу: ул. Богородский вал, д.6, корп.2.