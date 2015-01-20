Все работающие с больными лихорадкой Эбола российские врачи здоровы - Попова

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Эпидемия лихорадки Эбола унесла большое количество жизней врачей, которые работают в Западной Африке. Умерли около 500 человек, при этом все российские медработники здоровы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что всего в Западной Африке зарегистрировано более 21 тысячи случаев заболевания лихорадкой Эбола или подозрения на нее, подтверждены 14,5 тысяч. Однако сейчас ситуация стабилизируется, пик заболеваемости пришелся на август прошлого года, приводит слова Поповой корреспондент M24.ru.

Попова также подчеркнула, что низкий процент заболеваемости обычно среди детей и молодежи. Кроме того, лаборатория Роспотребнадзора выявила, что чаще заболевают те, кто болен гепатитом Б. В Гвинее развернут кластер российско-гвинейский на базе института Пастера.

Помимо этого, все международные российские аэропорты обследуются тепловизорами, там работают и есть санитарно-карантинные пункты. Кроме того, российские вирусологи проведут исследования вакцины против Эболы на человеке после того, как два разработанных ими препарата исследуют на приматах. При этом Россия не будет сворачивать поиск вакцины, даже если ее создадут в других странах. Общий вклад России на борьбу с болезнью составляет 60 миллионов долларов.

Ранее M24.ru сообщало, что сотрудники санитарных служб проверили самолет рейса Париж-Москва, прибывший в Шереметьево. На борту лайнера якобы находилась пассажирка с симптомами, напоминающими лихорадку Эбола. О состоянии пассажира за несколько минут до посадки сообщил командир экипажа. После приземления самолет отправили на отдельную стоянку.

В аэропорт выехали специалисты санитарных и экстренных служб, которые занялись обследованием потенциально зараженной пассажирки. Позже оказалось, что женщина больна ОРВИ. Для полного исключения подозрений на заболевание пациентку доставили в одну из столичных клиник. Для госпитализации ей выдали временную российскую визу.

По итогам обследования пассажирки рейса Париж-Москва врачи не нашли опасного заболевания. Состояние женщины удовлетворительное и вскоре она сможет продолжить свою поездку.