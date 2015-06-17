Симптомов коронавируса MERS на территории РФ нет – Роспотребнадзор

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Опасных симптомов коронавируса ближневосточного респираторного синдрома, более известный как MERS, на территории России нет. Об этом заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день мы наблюдаем ряд пациентов, которые получали медицинскую помощь в Южной Корее и сегодня находятся на территории Российской Федерации, но никаких опасных симптомов, признаков или других тревожных обстоятельств на сегодняшний день на территории Российской Федерации нет", – приводит МИА "Россия сегодня" слова Поповой.

В то же время Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что коронавирус MERS может появиться в России.

"Если есть зараженный путешественник, который приехал с Ближнего Востока в Южную Корею, то почему любая другая страна может этого избежать? Это реальность сегодняшнего мира… Я думаю, что было бы глупо для любой страны полагать, что она не столкнется с подобной инфекцией в будущем. Так что Россия должна быть готова", – заявил агентству гендиректор ВОЗ Кейжи Пукуда.

Тем не менее, ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на торговлю и передвижение людей в связи с распространением в Южной Корее коронавируса, и предлагает ограничиться осведомлением о MERS и его симптомах среди тех, кто путешествует, и в странах, затронутых вирусом.

Напомним, что ранее в Приморском крае из-за подозрения на опасное заболевание в карантин помещена жительница Уссурийска. Женщина вернулась из Южной Кореи, где она контактировала с больными коронавирусом в одной из больниц Сеула, с симптомами респираторной инфекции и температурой.

По последним данным министерства здравоохранения Южной Кореи, число заболевших коронавирусом MERS в стране достигло 162. Зафиксировано 19 случаев летального исхода, смогли перебороть вирус и выздороветь 19 человек. В Европе с подозрением на вирус MERS госпитализированы уже двое человек.

Впервые вирус был выявлен у человека в 2012 году в Саудовской Аравии. За три года он появился в Иордании, Катаре, Арабских Эмиратах, Тунисе, Великобритании, Германии, Италии и Франции. Всего официально было подтверждено более 1,1 тысячи случаев заражения людей, из них 40 процентов – с летальным исходом.

В Приморье местную жительницу проверят на коронавирус

Подробнее о коронавирусе ближневосточного респираторного синдрома читайте здесь.