Иногородним пациентам центра СПИДа перестанут выдавать лекарства – СМИ

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Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИДа Роспотребнадзора, находящийся в Москве, перестанет получать лекарства для пациентов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Минздрава. В ведомстве заявили, что у Роспотребнадзора нет полномочий по медико-санитарному обеспечению граждан.

Старший научный сотрудник центра Наталья Ладная отметила, что имеющихся лекарств хватит до августа 2017 года.

Врачи центра уже перенаправляют пациентов на диспансерное наблюдение по месту жительства или в Московский городской центр.

Сейчас на диспансерном наблюдении в федеральном центре состоят 1,2 тысячи пациентов, АРВ-терапию получают 989 человек. Некоторые пациенты центра нигде не зарегистрированы.

Более 50 тысяч новых больных ВИЧ зафиксировали в России за 2016 год. Такие данные ранее озвучил федеральный центр по борьбе со СПИДом. Всего в нашей стране выявлено более миллиона инфицированных.

