Геннадий Онищенко разрешил "Боржоми" вернуться на российский рынок

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко разрешил грузинской минеральной воде "Боржоми" вернуться на российский рынок.

Ранее он не дал разрешения на поставку в Россию "Боржоми". Вместо этого производителям предложили вторично предоставить пробы воды на экспертизу.

Тогда специалисты Роспотребнадзора отправились в Грузию для проведения второй проверки предприятий. Первая проверка состоялась в конце февраля, по ее итогам к производителям минералки у экспертов претензий не возникло.

Напомним, Грузии запретили поставлять спиртное и минералку в Россию в 2006 году из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Однако официальный Тбилиси назвал запрет политически мотивированным.

Возможность возвращения грузинских вин и "Боржоми" на российский рынок появилась после смены правительства республики.