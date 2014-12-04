Арбитражный суд Москвы оштрафовал McDonald's на 300 тысяч рублей

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Арбитражный суд Москвы оштрафовал ЗАО "Москва-Макдоналдс" на 300 тысяч рублей по заявлению Роспотребнадзора. Компания нарушила технические регламенты, сообщается на сайте суда.

Сеть ресторанов быстрого питания привлекли к ответственности по 2 части статьи 14.43 КоАПП, которая предусматривает штраф от 300 до 600 тысяч рублей для юридических лиц за причинение вреда жизни или здоровью граждан.

Ранее Роспотребнадзор провел в "Макдоналдс" около 200 проверок.

Напомним, в конце августа Роспотребнадзор временно закрыл пять ресторанов McDonald's из-за нарушения санитарных норм. Проверка, в ходе которой обнаружили нарушения, проводилась с 18 по 20 августа. "Проблемы с санитарией" обнаружили в ресторанах на Большой Бронной, Манежной площади, проспекте Мира и Свободном проспекте, а также на ВДНХ. Кроме того, 20 августа в ходе одного из внеплановых рейдов по адресу: улица Маршала Катукова, дом 19 служба по надзору обнаружила кишечную палочку в салатах "Цезарь" и "Овощной".

15 сентября McDonald's объявил, что обжалует иски Роспотребнадзора. Мосгорсуд признал приостановку деятельности ресторанов законной.

В ноябре ресторан на Пушкинской площади возобновил работу. McDonald's на проспекте Мира вновь открылся 1 декабря.

Напомним, бизнес McDonald’s Corporation в России представлен двумя компаниями - ЗАО "Москва-Макдоналдс" и ООО "Макдоналдс". Сеть McDonald's в России объединяет более 450 ресторанов.