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Бизнес

04 августа 2014, 15:56

Страховщики выплатят клиентам "Лабиринта" 160 млн рублей

Роспотребнадзор бизнес туристы Лабиринт страховые выплаты

Очередь у офиса туроператора "Лабиринт". Фото: Агентство "Москва"

Страховая компания заплатит клиентам туроператора "Лабиринт" в течение 30 дней после получения документов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ответственность трех юридических лиц, представляющих "Лабиринт", застрахована в компаниях "Восхождение" (которая также работает с "Невой") и в ВСК, общая сумма составляет 160 миллионов рублей. При этом у туриста есть право требовать не только возмещения затрат, но и компенсации морального ущерба.

При этом телеканал "Москва 24" отмечает, что на отдыхе остаются более 17 тысяч клиентов "Лабиринта". Их рассчитывают вывезти из-за рубежа за неделю.

Фото: Агентство "Москва"

Какие документы нужно предъявить в страховую

В требовании необходимо указать:

  • фамилию, имя и отчество туриста
  • дату выдачи, срок действия и другие реквизиты документа, представленного в качестве финобеспечения ответственности туроператора
  • номер договора о реализации турпродукта и дату его заключения
  • наименование туроператора и турагента
  • информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором обязательств по договору о реализации турпродукта
  • ссылку на обстоятельства, послужившие причиной обращения туриста к страховщику
  • размер денежных средств, подлежащих уплате туристу

    • К требованию нужно приложить:
  • копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
  • копию договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его оригинала)
  • документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом

Напомним, туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке деятельности 2 августа. По словам представителей фирмы, причинами такого решения являются резкий рост курса валют, который сказался на покупательской способности, а также "негативная политическая и экономическая ситуация, повлиявшая на количество бронирований".

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Проблемы с туроператорами в России начались после того, как 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля объявила о приостановлении своей деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" тоже сделал подобное заявление.

Стоит отметить что Центробанк отозвал лицензию у компании "Восхождение", которая занимается выплатами. При этом страховая обязана принимать заявления и исполнять обязательства - как рассказали M24.ru в пресс-службе Ростуризма, "компания продолжает принимать заявления от туристов, после сбора документов будет определена сумма возмещения".

Что делать, если возникли проблемы с туроператором

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