Страховщики выплатят клиентам "Лабиринта" 160 млн рублей

Очередь у офиса туроператора "Лабиринт". Фото: Агентство "Москва"
Страховая компания заплатит клиентам туроператора "Лабиринт" в течение 30 дней после получения документов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Ответственность трех юридических лиц, представляющих "Лабиринт", застрахована в компаниях "Восхождение" (которая также работает с "Невой") и в ВСК, общая сумма составляет 160 миллионов рублей. При этом у туриста есть право требовать не только возмещения затрат, но и компенсации морального ущерба.
При этом телеканал "Москва 24" отмечает, что на отдыхе остаются более 17 тысяч клиентов "Лабиринта". Их рассчитывают вывезти из-за рубежа за неделю.
Фото: Агентство "Москва"
Какие документы нужно предъявить в страховуюВ требовании необходимо указать:
- фамилию, имя и отчество туриста
- дату выдачи, срок действия и другие реквизиты документа, представленного в качестве финобеспечения ответственности туроператора
- номер договора о реализации турпродукта и дату его заключения
- наименование туроператора и турагента
- информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором обязательств по договору о реализации турпродукта
- ссылку на обстоятельства, послужившие причиной обращения туриста к страховщику
- размер денежных средств, подлежащих уплате туристу
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
- копию договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его оригинала)
- документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом
К требованию нужно приложить:
Напомним, туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке деятельности 2 августа. По словам представителей фирмы, причинами такого решения являются резкий рост курса валют, который сказался на покупательской способности, а также "негативная политическая и экономическая ситуация, повлиявшая на количество бронирований".
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Проблемы с туроператорами в России начались после того, как 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".
Также 25 июля объявила о приостановлении своей деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" тоже сделал подобное заявление.
Стоит отметить что Центробанк отозвал лицензию у компании "Восхождение", которая занимается выплатами. При этом страховая обязана принимать заявления и исполнять обязательства - как рассказали M24.ru в пресс-службе Ростуризма, "компания продолжает принимать заявления от туристов, после сбора документов будет определена сумма возмещения".
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