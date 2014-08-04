Страховщики выплатят клиентам "Лабиринта" 160 млн рублей

Очередь у офиса туроператора "Лабиринт". Фото: Агентство "Москва"

Страховая компания заплатит клиентам туроператора "Лабиринт" в течение 30 дней после получения документов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ответственность трех юридических лиц, представляющих "Лабиринт", застрахована в компаниях "Восхождение" (которая также работает с "Невой") и в ВСК, общая сумма составляет 160 миллионов рублей. При этом у туриста есть право требовать не только возмещения затрат, но и компенсации морального ущерба.

При этом телеканал "Москва 24" отмечает, что на отдыхе остаются более 17 тысяч клиентов "Лабиринта". Их рассчитывают вывезти из-за рубежа за неделю.



Фото: Агентство "Москва"

Какие документы нужно предъявить в страховую В требовании необходимо указать: фамилию, имя и отчество туриста

дату выдачи, срок действия и другие реквизиты документа, представленного в качестве финобеспечения ответственности туроператора

номер договора о реализации турпродукта и дату его заключения

наименование туроператора и турагента

информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором обязательств по договору о реализации турпродукта

ссылку на обстоятельства, послужившие причиной обращения туриста к страховщику

размер денежных средств, подлежащих уплате туристу



К требованию нужно приложить:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

копию договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его оригинала)

документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом В требовании необходимо указать:

Напомним, туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке деятельности 2 августа. По словам представителей фирмы, причинами такого решения являются резкий рост курса валют, который сказался на покупательской способности, а также "негативная политическая и экономическая ситуация, повлиявшая на количество бронирований".

Проблемы с туроператорами в России начались после того, как 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля объявила о приостановлении своей деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" тоже сделал подобное заявление.

Стоит отметить что Центробанк отозвал лицензию у компании "Восхождение", которая занимается выплатами. При этом страховая обязана принимать заявления и исполнять обязательства - как рассказали M24.ru в пресс-службе Ростуризма, "компания продолжает принимать заявления от туристов, после сбора документов будет определена сумма возмещения".

