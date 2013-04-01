Онищенко вновь не пустил "Боржоми" в Россию

Возвращение грузинской минеральной воды в Россию остается под вопросом

Роспотребнадзор не разрешил грузинским производителям поставлять в Россию минеральную воду "Боржоми". По словам главы ведомства Геннадия Онищенко, грузинской стороне надлежит повторно предоставить пробы воды.

При этом Онищенко не сообщил, чем обусловлена повторная проверка.

Ранее сегодня стало известно, что специалисты Роспотребнадзора отправились в Грузию для проведения второй проверки предприятий. Первая проверка состоялась в конце февраля, по ее итогам к производителям минералки у экспертов претензий не возникло.

Напомним, Грузии запретили поставлять спиртное и минералку в Россию в 2006 году из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Однако официальный Тбилиси назвал запрет политически мотивированным.

Возможность возвращения грузинских вин и "Боржоми" на российский рынок появилась после смены правительства республики.