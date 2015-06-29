Роскомнадзор заблокировал онлайн-библиотеку "Флибуста"

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Роскомнадзор принял решение заблокировать одну из крупнейших онлайн-библиотек рунета "Флибуста". Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

"В связи с неудалением информации, нарушающей авторские права, на блокировку отправлен библиотечный интернет-ресурс flibusta.net", – говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что данный ресурс был внесен в список запрещенных по решение Мосгорсуда из-за иска издательства "Эксмо", которому принадлежат права на издание в России книг американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери.

"Мы держим ситуацию на контроле, как только незаконный контент будет удален, страница будет разблокирована", – приводит слова Ампелонского ТАСС.

[/html]Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к электронной библиотеке "ЛитМир" из-за незаконного размещения на сайте книг писателя-фантаста Василия Головачева. "По определению Мосгорсуда приняты (предварительные) обеспечительные меры по ограничению доступа к сайту litmir, на котором размещены копии книг В.В. Головачева", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что размещение книг данного автора нарушает авторские права правообладателя – издательства "Эксмо".

Напомним, 1 мая вступили в силу поправки к "антипиратскому" закону. Теперь его действие распространяется на нелегально размещенные кино и телефильмы, игры, музыку, программы и книги. Исключения составляют фотографии. За повторное нарушение закона ресурсам грозит пожизненная блокировка.

Так, в конце мая Мосгорсуд обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к книгам Вадима Панова на сайте knigian.net.