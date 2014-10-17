Сайт журнала Maxim попал в черный список Роскомнадзора

Фото: ТАСС

Сайт мужского журнала Maxim внесли в реестр запрещенных интернет-ресурсов. Соответствующее решение принял суд, основываясь на выводах Роскомнадзора, сообщает "Интерфакс".

У ведомства возникли претензии к журналу из-за статьи под заголовком "Как правильно давать взятки в России".

Ранее с иском в суд по этому же поводу обратилась прокуратура Бурятии, после чего суд встал на сторону силового ведомства.

По имеющейся информации, сайт Maxim пробудет в списке запрещенной информации три дня, поскольку статья, послужившая поводом для блокировки ресурса, уже удалена, сообщает ТАСС.

Напомним, с 1 ноября 2012 года Роскомнадзор начал вносить сайты, содержащие запрещенную информацию, в "черный список".

После того как ресурс попадает в список запрещенных сайтов, провайдерам рассылают уведомления о необходимости закрыть доступ к нему для пользователей.

Блокируются сайты, на страницах которых присутствует пропаганда суицида, употребления наркотиков, содержатся порнографические материалы и призывы к экстремистской деятельности.

Отметим, что за время действия закона в запрещенном списке успели побывать такие известные ресурсы, как социальная сеть "ВКонтакте" (по ошибке), энциклопедия интернет-мемов Lurkmore и торрент-трэкер Rutracker.org (несколько раз).